В Москве состоялось прощание с актёром Виктором Проскуриным

https://static.news.ru/photo/b2a95f92-bddf-11ea-a050-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина проводили в последний путь. Прощание с актёром, умершим 30 июня на 69-м году жизни, прошло в Театральном институте имени Щукина.

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с Проскуриным пришли десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества, в том числе народный артист России Евгений Герасимов, актёры Александр Балуев, Александр Рапопорт, Георгий Мартиросян, актрисы Ирина Шевчук и Елена Скороходова.

Актёры поделились с корреспондентом ТАСС своими воспоминаниями о коллеге.

Как отметил актёр Александр Балуев, Проскурин был действительно народным артистом, его знал и любил народ. Он был награждён разными медалями, хотя и не любил выставлять их напоказ.

По воспоминаниям актрисы Ирины Шевчук, в 1970-е годы в театр «Ленком» зрители ночью стояли за билетами, чтобы увидеть Виктора Проскурина, Олега Янковского, Сашу Абдулова, Колю Караченцова.

Конечно, его тяжёлый характер — это миф. У него просто была острая реакция на фальшь. Он не терпел ни человеческую, ни актёрскую фальшь. Он был честный, прямой, открытый человек, — рассказала Елена Скороходова.

Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Большая перемена» и другим, скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Актёр много лет боролся с раком, у него случались приступы дыхательной недостаточности. По словам вдовы, из-за очередного приступа его доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На некоторое время состояние артиста удалось стабилизировать, однако вскоре он умер.

По словам супруги Проскурина Ирины Хонды, он больше месяца находился в реанимации, куда никого не пускали.

Неизвестно, что было бы, если бы он был не один. Мы общались по телефону, но тактильности — самой важной в таких ситуациях — у него не было, — отметила она.

Хонда полагает, что здоровье её супруга, помимо прочего, подорвала тяга к курению. Одна из бывших жён актёра Татьяна Дербенёва считает, что звезда «Большой перемены» мог умереть от алкогольной зависимости.

Проскурин — заслуженный артист РСФСР, награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры и искусства. Также у него есть золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и другие награды.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме не исключили, что память актёра может быть увековечена в виде мемориальной доски на доме, где он жил.