В Москве состоялась неделя Африканской моды

Фото: Фотограф: Алексей Бондарев

Слева главный стилист Недели моды Алёна Лапицкая, в центре - Africulture Fashion Week Фритти Рувини, справа модель и телеведущая Анна Де Беккáр

В Москве состоялась неделя Африканской моды. Мероприятие AfriCulture Fashion Week, организованное Фритти Рувини, проходило на территории «Три вокзала. Депо» с 25 по 27 августа. Среди почетных гостей недели моды присутствовали министр-советник Конго Фредди Микуенге, посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво, посол Гамбии Ибрайма Сисей. А закрывала Неделю моды модель в ранге «топ», амбассадор российских и мировых брендов Анна Де Беккáр.

Безусловно, такие мероприятия нужно проводить, поскольку это и открывает новые имена миру моды, и показывает и рассказывает о различных направлениях и тенденциях развития мировой моды, демонстрируя красоту африканской культуры и знакомя нас с традициями и культурным наследием этого замечательного континента, — оценила прошедшее мероприятие модель.

Анна Де Беккáр на закрытии представила комплект молодого бренда Breath of Africa из Конго. Специально для мероприятия на площадке организовали подиум. Модель также подчеркнула, что эти показы оставили много ярких впечатлений и теплых воспоминаний. Отмечается, что было первое подобное мероприятие, которое прошло на территории России.

Фото: Фотограф: Алексей Бондарев Главный стилист Недели Моды Алёна Лапицкая, Продюсерский Центр GRANY, в центре -Основатель Africulture Fashion Week Фритти Рувини ,и справа Почётный Амбассадор Российских и Мировых Брендов, телеведущая Анна Де Беккáр

Коллекции 20 молодых российских дизайнеров ранее показали на территории строительства Университета креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Посетители мероприятия, которое прошло с 15 по 19 августа, смогли также приобрести дизайнерские вещи в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.