Стало известно, где в Москве появится филиал Эрмитажа

Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства московского филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Пятиэтажный филиал музея «Эрмитаж» с конференц-залом появится по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/4. На первом этаже здания появится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Подземный этаж включит в себя помещения подготовки экспонатов к выставке, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации, а на остальных этажах расположатся демонстрационные залы.

В здании появятся две группы эскалаторов и три лифта, здание музея будет выстроено в стиле конструктивизма. На прилегающей территории разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автостоянку.

Ранее сообщалось, что музейный центр «Эрмитаж» будет введён в эксплуатацию в 2024 году, каждый его экспонат будет находиться в наиболее подходящем для него помещении. Например, в закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых — камень, керамику и металл.