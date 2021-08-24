Стало известно, где в Москве появится филиал Эрмитажа

Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства московского филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Пятиэтажный филиал музея «Эрмитаж» с конференц-залом
В здании появятся две группы эскалаторов и три лифта, здание музея будет выстроено в стиле конструктивизма. На прилегающей территории разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автостоянку.
Ранее сообщалось, что музейный центр «Эрмитаж» будет введён в эксплуатацию в 2024 году, каждый его экспонат будет находиться в наиболее подходящем для него помещении. Например, в закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых — камень, керамику и металл.