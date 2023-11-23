В Москве покажут три классических балета в современном формате Концертный зал «Москва» покажет балет «Лебединое озеро» в современном формате

Фото: Театр Касаткиной и Василева

Концертный зал «Москва» в декабре покажет серию классических балетных постановок в современном формате под названием «Острова BALLET». На сцене пройдут «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Золушка» в новом прочтении. Балет «Дон Кихот» пройдет 9 декабря. Для посещения данного мероприятия стоит возрастное ограничение 6+. Балетмейстеры добавили в постановку новых комических персонажей. Главного героя на протяжении всего путешествия будут сопровождать бакалавр Карраско и племянница Антония.

Показ «Лебединого озера» состоится 8 декабря. Постановка рассказывает о принцессе, которую колдун превращает в лебедя. Балет затрагивает темы стремления к идеалу и любви как высшего проявления человечности. Спектакль Наталии Касаткиной и Владимира Васильева стал первой совместной российско-английской работой. Художником спектакля выступил Тим Гудчайльд, трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье в области дизайна театра, кино и телевидения.

«Золушка», которую покажут на сцене 10 декабря, будет отличаться от оригинальной версии драматургией с динамичным сюжетом. Постановщики Наталия Касаткина и Владимир Васильев постарались сделать историю, которая привлечет внимание в том числе и юных зрителей. Они дополнили спектакль захватывающими деталями и переосмыслили сюжет.

У Государственного академического Большого театра 18 ноября снова собралась очередь за браслетами на покупку билетов на новогодний балет «Щелкунчик». Территорию перед учреждением оцепила полиция. Также за поведением желающих приобрести билет следили охранники театра.