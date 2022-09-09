В Москве открыли памятник Кобзону

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Оружейном переулке в центре Москвы открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону, сообщает ТАСС. Торжественное мероприятие приурочили к 85-летию со дня рождения певца, которое наступит 11 сентября. По информации агентства, на открытие монумента пришла вдова музыканта Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппорт-Кобзон, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Помимо этого, мероприятие также посетил глава московского департамента культуры Александр Кибовский и худрук Театра Луны Евгений Герасимов.

Напомним, что 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет скончался советский и российский певец Кобзон.

6 сентября театр имени Вахтангова не только открыл 102-й театральный сезон, но и представил москвичам новый памятник на Старом Арбате — скульптурную композицию великим русским артистам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Отметив 100-летний юбилей в прошлом году, театр не собирается сбавлять обороты. Несмотря на уход художественного руководителя Римаса Туминаса, труппа выпустит 13 премьер на трех сценах, а также продолжит восстанавливать дом Евгения Вахтангова во Владикавказе.