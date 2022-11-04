С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность».
Под одной крышей собрались более 200 производителей ножей. Гости выставки смогут найти как ножи с современным эргономичным дизайном, так и стилизованные под средние века, коллекционные и антикварные клинки. Кроме клинков на выставке представлены художественные изделия из различных металлов ручной ковки, предметы быта из дерева и кости и авторские ювелирные украшения.
Помимо самой экспозиции, гостей ждут традиционные развлекательные мероприятие — метание ножей, мастер-классы и лектории.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»