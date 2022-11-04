Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru С 3 по 6 ноября на Main Stage проходит 45-я выставка ножей и другого холодного оружия «Клинок — традиции и современность»