https://static.news.ru/photo/f46a93f4-2174-11ea-9f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

В Москве открылась выставка к 95-летию со дня рождения российской балерины Майи Плисецкой.

Проекту «Я, Майя Плисецкая» дала название одноимённая автобиографическая книга Плисецкой, сообщает РИА Новости.

Художественный руководитель выставки-инсталляции — народный артист России Андрис Лиепа, автор — театральный художник Мария Трегубова.

Экспозиция разделена на шесть комнат, каждая из которых рассказывает об одном из периодов жизни балерины.

Выставка начинается с видеоархива, состоящего из записей интервью, отрывков выступлений, биографических фильмов и фрагментов новостей хроники. Вторая комната сделана в виде балетного зала, после неё — кухня в коммунальной квартире Большого театра, где Плисецкая жила в послевоенные годы.

Белая комната с роялем, в которой звучит посвящённая балерине музыка Родиона Щедрина, — «воплощение величайшей любви в искусстве и в жизни».

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