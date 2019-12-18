В Москве открылась выставка к 95-летию со дня рождения российской балерины Майи Плисецкой.
Проекту «Я, Майя Плисецкая» дала название одноимённая автобиографическая книга Плисецкой,
Художественный руководитель выставки-инсталляции — народный артист России Андрис Лиепа, автор — театральный художник Мария Трегубова.
Экспозиция разделена на шесть комнат, каждая из которых рассказывает об одном из периодов жизни балерины.
Выставка начинается с видеоархива, состоящего из записей интервью, отрывков выступлений, биографических фильмов и фрагментов новостей хроники. Вторая комната сделана в виде балетного зала, после неё — кухня в коммунальной квартире Большого театра, где Плисецкая жила в послевоенные годы.
Белая комната с роялем, в которой звучит посвящённая балерине музыка Родиона Щедрина, — «воплощение величайшей любви в искусстве и в жизни».
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