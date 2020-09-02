В Москве открылась Международная книжная ярмарка

https://static.news.ru/photo/4118f622-ed27-11ea-96e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная книжная ярмарка начала работу сегодня, 2 сентября. Событие проходит в 33-й раз.

В 2020 году ярмарка проходит в выставочном комплексе «Манеж» и продлится до 6 сентября, сообщили организаторы. Событие проходит с соблюдением рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике инфекций, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Эпидемия внесла свои коррективы в традиции книжного форума — ярмарка была вынуждена переехать в Центральный выставочный зал «Манеж», кроме того, ещё одним новшеством стало проведение ярмарки одновременно в офлайн и в онлайн-форматах, — цитирует РИА Новости слова главы Роспечати Михаила Сеславинского.

В рамках ярмарки пройдут встречи с Михаилом Познером, Алексеем Ивановым, Алексадром Цыпкиным и Михаилом Елизаровым. Кроме того, свои новые книги представят Фредерик Бегбердер, Захар Прилепин, Евгений Водолазкини и Януш Леон Вишневский.

Ранее стало известно, что на мероприятии будет представлен историко-фантастический роман о Викторе Цое. Произведение создал Александр Долгов, писал NEWS.ru.