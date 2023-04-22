В Москве объявили победителей премии «Золотая маска» Мюзикл «Три товарища» получил главный приз премии «Золотая маска»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Команда спектакля «Три товарища», художественный руководитель театра «Театра-Театр» Борис Мильграм (в центре) на торжественной церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска»

Мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра» получил приз премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле». Балет «Катарина, или Дочь разбойника» признан лучшей балетной постановкой. Вручение премии проходит в Москве. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев.

Лучшим режиссером года признали Евгения Писарева, поставившего мюзикл «Кабаре» в Театре Наций. В номинации «Оперетта-мюзикл / Работа дирижера» премии удостоена дирижер «Трех товарищей» Татьяна Виноградова. Лучшим кукольным спектаклем назвали постановку «Белая уточка» Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова.

Лучшим спектаклем в современном танце названа постановка «Место, которого еще не было» проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России в Санкт-Петербурге.

Опера «Мертвый город» московского театра «Новая опера» им. Колобова признана лучшей оперной постановкой.

Артисты Виктория Верберг и Анатолий Григорьев удостоены «Золотой маски». Верберг получила премию за образ Елизаветы в спектакле «Мария Стюарт» МТЮЗа. Григорьеву удалось сыграть лучшую мужскую роль в постановке «Анна Каренина» театра «Старый дом» Новосибирска.

Премия учреждена в 1993 году и вручается за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Победители получают приз — маску в квадратной раме.

Как стало известно ранее, совет театральной премии «Золотая маска» проверит одного из своих экспертов — оперного критика и специалиста по режиссерскому оперному театру Аю Макарову. Макарова недавно перекрасила волосы в цвета украинского флага — желтый и синий, а в социальных сетях активно высказывается в поддержку Украины.