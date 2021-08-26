После паузы длиной в год в Москве начнётся фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Об этом сообщили РИА Новости.
Первый концерт пройдёт в пятницу на Красной площади, на нём будет действовать система проверки QR-кодов привитых и переболевших.
Впервые выступит оркестр из Африки, а специальным гостем станет солист Rammstein Тилль Линдеманн. Также выступят певица Тамара Гвердцители и арт-группа «Хор Турецкого».
По словам организаторов, темой фестиваля будет «Время, Музыка и Мир». Пандемия коронавируса принесла много трудностей и горя и заставила пересмотреть жизненные ценности. Иначе воспринимаются здоровье и безопасность, семья, дружба и свобода.
Кроме музыкантов,
Ранее певица Земфира пожаловалась на то, что коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения окончательно уничтожили её профессию.