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После паузы длиной в год в Москве начнётся фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Об этом сообщили РИА Новости.

Первый концерт пройдёт в пятницу на Красной площади, на нём будет действовать система проверки QR-кодов привитых и переболевших.

Впервые выступит оркестр из Африки, а специальным гостем станет солист Rammstein Тилль Линдеманн. Также выступят певица Тамара Гвердцители и арт-группа «Хор Турецкого».

По словам организаторов, темой фестиваля будет «Время, Музыка и Мир». Пандемия коронавируса принесла много трудностей и горя и заставила пересмотреть жизненные ценности. Иначе воспринимаются здоровье и безопасность, семья, дружба и свобода.

Кроме музыкантов, выступят всадники Кремлёвской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве. Примут участие в фестивале Московский казачий хор и племенное хозяйство «Идальго» из Санкт-Петербурга.

Ранее певица Земфира пожаловалась на то, что коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения окончательно уничтожили её профессию.