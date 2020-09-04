В Москве началось прощание с Клюевым

https://static.news.ru/photo/acd01c90-ee8c-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Малом театре началось прощание с российским актёром Борисом Клюевым. 1 сентября стало известно о его смерти.

На церемонию пришли десятки людей, сообщает РИА Новости. Среди них — коллеги и поклонники творчества Клюева, очередь из которых выстроилась с утра.

В центре сцены стоит гроб, окружённый многочисленными цветочными венками. Играет тихая музыка.

Позже актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.