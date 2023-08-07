В Москве 7 августа простятся с Ириной Мирошниченко В МХТ имени Чехова в Москве пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Мирошниченко

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Мирошниченко Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в Московском художественном театре имени Чехова, сообщается на сайте театра. Гражданская панихида начнется в 11:00.

Затем проведут отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Позже Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Родилась она 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, ее сразу приняли в труппу этого театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ имени Чехова). Она снялась почти в 50 фильмах, известность получила после ролей в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...». Последней ролью для актрисы стали съемки в фильме 2017 года «Зимняя вишня 4», который не был завершен.

Ранее сообщалось, что артистка скончалась в реанимации больницы, не приходя в сознание. До этого Мирошниченко ввели в медицинскую кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое, после того, как актриса пережила остановку сердца.