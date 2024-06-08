В мире идет подготовка к приходу и воцарению антихриста: куда исчез Бутусов

Фото: Николай Гернет/Росконгресс

Вячеслав Бутусов

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов 7 июня в рамках ПМЭФ дал концерт на Дворцовой площади. Какие последние новости об артисте, что известно о его личной жизни, творческих планах и позиции по СВО?

Где сейчас Вячеслав Бутусов

Вечером 7 июня музыкант выступил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Бутусов, знакомый поклонникам как фронтмен группы «Ю-Питер» и солист Nautilus Pompilius, выступал с новой группой «Орден славы». Концерт объединил два поколения почитателей рок-музыки.

На официальной странице артиста во «ВКонтакте» он делится своими творческими планами. В одном из постов говорится, что 27 октября в Санкт-Петербурге будет представлена большая концертная программа. Ожидает, что концерт будет посвящен 40-летию группы Nautilus Pompilius.

Что Бутусов говорил об СВО

Рокер долгое время хранил молчание и предпочитал давать уклончивые ответы на вопросы о российской спецоперации на Украине. В ноябре прошлого года Бутусов все же обозначил свою позицию относительно проведения СВО. Во время интервью для РИА Новости Бутусову задали соответствующий вопрос.

«Это было неожиданно. При всем своем жизненном опыте я не предполагал, что может что-то такое еще в истории нашего поколения произойти. Сначала меня это, конечно, контузило, долгое время был в каком-то ступоре. Но потом пришлось посмотреть некоторые материалы, и у меня сформировалось свое видение, понимание этих событий. Как я понимаю, конфликт на Украине можно было только какое-то время оттягивать, но это было неизбежно», — сказал Бутусов.

Он добавил, что на Украине «настолько все подло, коварно, вероломно подготавливалось, что даже слово „удивление“ не подходит». Происходящие события музыкант назвал чудовищными.

Рокер характеризует себя как набожного человека. В беседе с РИА Новости музыкант подчеркивал, что вера в Бога для него открыла жизнеспособность. По словам Бутусова, «много всего чудовищного происходит в человеческом мире», однако людям «для того и даны силы и поддержка Бога».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Вячеслав Бутусов

«Нельзя предавать эту духовную поддержку. Потому что там, на небе, ангелы рубятся, не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит. Это сопереживание событиям в Донбассе некоторых людей просто изводит. <...> Потому и хочется быть сопричастным Богу, чтобы не маяться в отдалении», — говорил артист.

В декабре 2022 года Бутусов в своих социальных сетях процитировал архиепископа Аверкия (Таушева), в чем поклонники также увидели намек на позицию по СВО.

«Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, в какую страшную кровавую пропасть летит сейчас человечество, отступившее от Бога, от Христа Спасителя и от Его Божественных евангельских заповедей. Только совершенно слепые духовно люди могут не видеть, какая бешеная идет сейчас в мире подготовка к скорейшему приходу и воцарению антихриста», — писал Бутусов.

Перед наступающим 2023 годом музыкант пожелал поклонникам «прожить оставшееся время жизни в мире и покаянии».

Что известно о личной жизни Вячеслава Бутусова

С первой супругой, Мариной Добровольской, музыкант познакомился во время поездки в колхоз. Пара оформила отношения в 1980 году. В браке родилась дочь Анна.

Вскоре после того, как «Наутилус» стал популярным, супруга узнала об обратной стороне рок-музыки. Бутусова регулярно атаковали поклонницы, районные комиссии были недовольны, что советская молодежь исполняет буржуазную музыку, а сам рокер начал регулярно гастролировать по стране. Семейная жизнь оказалась разрушена, и в 1990 году Добровольская и Бутусов оформили развод.

К тому времени в личной жизни рокера уже была другая женщина. С Анжеликой Эстоевой, которая оказалась младше его на девять лет, рокер познакомился на «Ленфильме», где она работала помощником режиссера. Молодые люди влюбились и вскоре после развода рокера с Добровольской сыграли свадьбу.

Эстоева смогла наладить отношения с дочерью музыканта от первого брака, благодаря чему девочка смогла регулярно общаться с отцом. В 1991 году в семье рокера родилась дочь Ксения, спустя восемь лет — Софья, а в 2005 году — сын Данила. В 2013 году Вячеслав Бутусов стал дедушкой.

Позже Бутусов не раз подчеркивал в беседах с журналистами, что настоящее творчество в его жизни началось с появлением Эстоевой. В программе «Судьба человека» рокер рассказал, что именно она помогла ему преодолеть депрессию и проблемы с алкоголем, поддерживала во всех начинаниях, ждала с гастролей и занималась домом и детьми.

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