В «Ленкоме» открылась мемориальная комната Чуриковой после реставрации Мемориальная гримерная Чуриковой открылась перед ее юбилеем

К 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком» после реставрации открылась ее мемориальная комната, расположенная в гримерной актрисы, сообщает корреспондент NEWS.ru. Комнату дополнили некоторыми деталями, которые были важны для Чуриковой.

По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, театр отказался от большого ремонта в гримерной Чуриковой, чтобы не испортить сохранившуюся в комнате атмосферу и ауру, которые хранят эти стены. Мемориальная комната Инны Чуриковой уже вошла в экскурсионную программу «Ленкома» и открыта для посещения зрителей.

Открытие гримерной-мемориала состоялось в феврале 2023 года через полтора месяца после смерти актрисы, а сейчас помещение дополнили некоторыми предметами, которые играли важную роль в жизни артистки. В их число входят сценические костюмы Чуриковой из спектаклей «Чайка» (Чурикова играла Аркадину), «Аквитанская львица» (играла Алиенору Аквитанскую), «Ложь во спасение» (роль Бабушки). На стенах гримерной разместились фотографии и портреты людей, творчество которых вдохновляло Чурикову. В их числе фотографии актрис Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Вивьен Ли, художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, кинорежиссера Андрея Тарковского и партнера по сцене в «Ленкоме» Николая Караченцова.

Ранее корреспонденту NEWS.ru удалось попасть в мемориальный кабинет Марка Захарова в «Ленкоме». Площадь кабинета составляет около 80 метров. В центре стоит большой стол, на одной из стен висит написанный портрет Захарова. Помещение украшено афишами с зарубежных гастролей театра и старыми фотографиями, на которых можно увидеть Инну Чурикову и Николая Караченцова.

Марк Варшавер назвал мужа Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова, главным человеком в жизни актрисы. По его словам, именно Панфилов раскрыл талант своей супруги и был уникальным товарищем и режиссером.