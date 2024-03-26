В ЛДПР высказались о лишении Кологривого роли Жириновского В ЛДПР опровергли слухи о лишении актера Кологривого роли Жириновского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

ЛДПР не имеет отношения к информации о лишении актера Никиты Кологривого роли политика Владимира Жириновского, рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии. Во фракции отметили, что обсуждение кандидатуры Кологривого на роль неуместно «в эти скорбные дни» после теракта в «Крокус Сити Холле».

Информацию об этом узнали из соцсетей, никакого отношения к ЛДПР она не имеет. Считаем, что в эти скорбные дни не самое подходящее время об этом говорить, комментировать, — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева заявил, что кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста Никиты Кологривого из-за дебоша, который он устроил в новосибирском баре. По словам собеседника, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы. Предприниматель считает, что роль политика должен сыграть профессионал, обладающий похожими чертами лица и манерами.

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, заявил, что кастинг актеров еще не объявляли. Он подчеркнул, что Кологривый был одним из кандидатов, но пока никого на роль политика не назначали.