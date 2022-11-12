В «Ла Скале» ответили на призыв Киева отменить оперу Мусоргского Театр «Ла Скала» счел призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского неприемлемым

Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER.com/Global Look Press

Музыкальный директор итальянского театра «Ла Скала» в Милане Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы российского композитора Модеста Мусорского «Борис Годунов» будет эквивалентна санкциям на культуру. Ранее генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал пересмотреть программу нового театрального сезона, а также воздержаться от его открытия произведением отечественного композитора.

Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира? — процитировала Шайи Corriere della Sera.

Музыкальный директор подчеркнул, что у некоторых людей отсутствует объективность по отношению к искусству. Шайи считает, что «оно (искусство. — NEWS.ru) не должно расплачиваться за хаос», который начался в мире после событий 24 февраля.

В январе будем исполнять Чайковского, потом будет концерт к 70-летию со дня смерти Прокофьева, украинского гения. Есть отсутствие объективности в отношении искусства. Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля, — добавил режиссер.

В издании отметили, что руководство миланского театра недовольно в связи с обращением украинского дипломата. Некоторые сотрудники учреждения считают послание украинской дипмиссии «неприемлемым». Один из членов совета директора «Ла Скала», театральный режиссер Франческо Микели считает, что речь идет об «акте устрашения: консул игнорирует произведение, не имеющее отношения к ситуации».

В июне 2022 года состав руководителей миланского театра сообщил, что на открытии очередного театрального сезона 7 декабря прозвучит «Борис Годунов». Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков.

Ранее Картыш заявил, что украинцы, проживающие в Италии, восприняли решение «Ла Скала» с «огромным разочарованием и сожалением». Генконсул уверен в том, что Россия использует культуру «для придания веса утверждению о ее величии и могуществе».

До этого певица Ирина Дубцова заявила, что повсеместного запрета на русскую культуру нет. Она упомянула только единичные случаи отмены произведений русских композиторов в европейских театрах.