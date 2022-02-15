В Крыму откроют Университет креативных индустрий в 2023 году

Российские военные строители возводят в Крыму Университет креативных индустрий в рамках проекта «Таврида.АРТ», говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поступившем в NEWS.ru. Образовательный центр будет располагаться в бухте Капсель недалеко от Судака, открытие планируется на 2023 год.

Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком и развёрнуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года, — приводит ведомство слова замглавы Минобороны Тимура Иванова, который приехал на строительство будущего университета.

Центр станет ключевым проектом экосистемы «Таврида.АРТ», расположится на берегу Чёрного моря в бухте Капсель вблизи Судака. Ожидается, что университет начнёт работу в 2023 году и войдёт в систему образовательных проектов Росмолодёжи. Общая площадь зданий комплекса превысит 42 тысячи квадратных метров.

В рамках первой очереди будут построены три большие творческие лаборатории на 1,5 тысячи человек с концертным залом на 400 человек, студией звукозаписи, типографией, мультимедийной студией для записи подкастов и прямых эфиров, репточками для музыкантов и актёров, танцоров и универсальными аудиториями для других специалистов. Также планируется возвести пять жилых корпусов для студентов и преподавателей со всеми удобствами и административный корпус.

Ранее сообщалось, что в курортный сезон будет произведено вдвое большее авиаперевозок в Крым из шести регионов России. Известно, что количество перелётов увеличится за счёт большего числа компаний, осуществляющих перевозку по этому направлению.