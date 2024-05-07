В Кремлевском дворце опровергли сообщения о выступлении Орбакайте 1 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о грядущем выступлении певицы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Дню защиты детей 1 июня. По его словам, на данный момент в составе артистов, который запланирован в этой программе, ее имени нет.

На данный момент в том составе артистов, который запланирован в этой программе, я ее имени не вижу, — сказал Ярошевский.

Также пресс-секретарь ГКД прокомментировал сообщения о возможном выступлении на концерте «Все лучшее — детям!» Ларисы Долиной, Димы Билана и Нилетто. Он заявил, что пока данных артистов также нет в списке.

Я не знаю. Может быть, это скрытая реклама мероприятия, чтобы привлечь внимание к нему, может быть, чьи-то интриги. Пока в составе артистов я их не вижу, — заявил Ярошевский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о согласии Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце на концерте ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев. Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней. Mash отмечает, что на фестивале выступят Долина, Билан, Нилетто и другие.