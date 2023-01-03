В Киргизии законодательно запретили петь под фонограмму Министерство культуры Киргизии запретило в госучреждениях петь под фонограмму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий в государственных культурных и образовательных учреждениях петь под фонограмму. Как сообщает «Кактус.медиа», запрет вступил в силу с 1 января. Он распространяется на театры, спортивные учреждения, филармонии, концертные залы, кинозалы, клубы, музеи, библиотеки.

Максутов возложил ответственность за исполнение приказа на руководителей конкретных учреждений. Он предупредил, что лично будет следить за исполнением распоряжения.

В феврале 2021 года культурное ведомство уже инициировало приказ, согласно которому организаторы мероприятий должны указывать на афишах, будет ли использоваться в выступлениях фонограмма.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал чиновников чаще использовать киргизский язык в официальных документах. По его словам, доля документооборота в стране должны быть не ниже 50%. Сейчас киргизский язык в стране считается государственным, а русский язык — официальным.