В Карелии два центра петроглифов в Беломорском и Пудожском районах объединят в единый комплекс. Как административную единицу музей планируется открыть к 1 июля 2020 года.
Историко-археологический музей петроглифов создадут на базе муниципального музея «Беломорские петроглифы», где в настоящее время ведётся второй этап строительства защитного павильона над древними изображениями,
Второй объект откроют на месте скопления Онежских петроглифов на территории заказника «Муромский» в Пудожском районе. Там в урочище Бесов Нос, а также в районе раскопок древних стоянок создадут павильоны для круглогодичного доступа посетителей.
Ранее News.ru писал, что Россия будет добиваться включения в списки ЮНЕСКО алтайских сокровищ пазырыкской культуры, башкирской наскальной живописи пещеры Шульган-Таш, а также петроглифов Онежского озера и Белого моря в Карелии.
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