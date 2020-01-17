https://static.news.ru/photo/5601fec2-39d5-11ea-a2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imagebroker.com/Global Look Press

В Карелии два центра петроглифов в Беломорском и Пудожском районах объединят в единый комплекс. Как административную единицу музей планируется открыть к 1 июля 2020 года.

Историко-археологический музей петроглифов создадут на базе муниципального музея «Беломорские петроглифы», где в настоящее время ведётся второй этап строительства защитного павильона над древними изображениями, пишет «Интерфакс Северо-Запад».

Второй объект откроют на месте скопления Онежских петроглифов на территории заказника «Муромский» в Пудожском районе. Там в урочище Бесов Нос, а также в районе раскопок древних стоянок создадут павильоны для круглогодичного доступа посетителей.

Ранее News.ru писал, что Россия будет добиваться включения в списки ЮНЕСКО алтайских сокровищ пазырыкской культуры, башкирской наскальной живописи пещеры Шульган-Таш, а также петроглифов Онежского озера и Белого моря в Карелии.