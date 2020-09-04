В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

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Следы Янтарной комнаты, возможно, найдены бункере-блиндаже последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша. Об этом заявил историк Сергей Трифонов.

Историк рассказал в эфире телеканала «Звезда», что бункер был соединён подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей. По его мнению, на это указывали рунические знаки, обнаруженные на воротах строения. Они «защищали» сокровища.

Когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, — заявил Трифонов.

Он добавил, что несколько лет изучал под бункером затопленные комнаты с помощью зонда с видеокамерами. По его словам, ему даже удалось сфотографировать большие ящики. Но до комнат трудно добраться — учёные опасаются, что стены сооружения могут не выдержать.

Янтарная комната представляет собой ансамбль из драгоценных панелей, различных украшений и панно. Шедевр искусства был создан в XVIII веке Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Позже сын короля преподнёс Янтарную комнату в дар Петру I. Она пропала весной 1945 года, после того, как немцы вывезли её из Царскогр села. Её поиски продолжаются всё послевоенное время.

Как писал NEWS.ru, Янтарная комната может находиться под землёй вблизи Дрездена. Такую версию выдвинули немецкие археологи-любители.