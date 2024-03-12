«В Израиле нет работы?»: зрители отреагировали на новый фильм Урганта Зрители назвали «черным квадратом совести» новый фильм с Ургантом

Фото: Постер к фильму «Во сне ты горько плакал»

Российские поклонники телеведущего Ивана Урганта назвали «черным квадратом совести» его работу в новом фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Ургант разместил афишу киноленты со своим фото в центре. Некоторые комментаторы поинтересовались, почему он не снимается в Израиле, и выразили мнение, что российский зритель уже забыл его.

Другие выразили Урганту поддержку и возмутились теми, кто недоволен артистом. «Не понимаю, почему люди такие злые. <...> Остановитесь!» — попросила Лана.

Уже никому ничего не интересно от тебя, — написал в комментариях зритель Андрей Кириакиди.

«В Израиле нет работы?» — задалась вопросом еще одна из комментаторов. Поклонница Ирина поинтересовалась, где будут показывать фильм с опальным артистом и будут ли вообще. Пользовательница соцсети Наталья Романова предположила, что Ургант уже давно мог бы вернуться на телевидение, но «фунты стерлинги» не пускают. Подписчица Ольга поинтересовалась, будут ли в киноленте много курить, как в предыдущем фильме Солодникова, из которого сделали видеошутку, где он сидит с сигаретой 10 часов.

У него (Урганта. - NEWS.ru) была позиция, вот пусть ее и придерживается. Куда он опять нос в Россию просовывает со своим кино? Пусть отдыхает на заработанные деньги! — написала зрительница Мария.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Ургант сейчас занимается продюсированием. По его словам, шоумен задействован в некоторых проектах, которые «не очень на виду». Телеведущий считает, что настроение у Урганта «не очень хорошее». Ширвиндт отметил, что раньше шоумен был в сфере телевидения и шоу-бизнеса «как рыба в воде», занял свое место в нише. Теперь же, как говорит ведущий, все изменилось. Причиной такого сценария, по мнению Ширвиндта, стали «глобальные комментаторы», которые «ему подсиропили».