https://static.news.ru/photo/9fbf3572-6dea-11ea-ab65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Организаторы параллельной программы Римского кинофестиваля Фабиа Беттини и Джанлукка Джанелли решили проецировать на здания города отрывки из классических фильмов, чтобы подбодрить людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Беттини и Джанелли отметили, что совместный просмотр сцен из любимых картин должен успокоить людей в это непростое время. Организаторы выразили надежду, что итальянцы будут засыпать с лёгким сердцем после изнуряющего дня, проведенного в самоизоляции, передаёт Deadline.

Жителям Рима показывают фрагменты из таких лент, как «Общество мёртвых поэтов», «Билли Эллиот», «Сладкая жизнь», «Великий диктатор» и «Аристократы».

Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.