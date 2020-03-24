Организаторы параллельной программы Римского кинофестиваля Фабиа Беттини и Джанлукка Джанелли решили проецировать на здания города отрывки из классических фильмов, чтобы подбодрить людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Беттини и Джанелли отметили, что совместный просмотр сцен из любимых картин должен успокоить людей в это непростое время. Организаторы выразили надежду, что итальянцы будут засыпать с лёгким сердцем после изнуряющего дня, проведенного в самоизоляции,
Жителям Рима показывают фрагменты из таких лент, как «Общество мёртвых поэтов», «Билли Эллиот», «Сладкая жизнь», «Великий диктатор» и «Аристократы».
Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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