«В гости не позвала бы»: Меркель пристыдила Нетребко

Фото: Chris Emil Janssen via imago-images.de/Global Look Press

Ангела Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своем негативном отношении к российской оперной певице Анне Нетребко, которую несколько лет назад приглашала к себе. Своими мыслями она поделилась в эфире телеканала Phoenix. По ее мнению, та совершает неправильные политические поступки.

Нет, в гости не позвала бы... Она делала политические вещи, которые я осуждаю, — высказалась Меркель.

При этом политик отметила, что это не относится ко всей русской культуре. По ее мнению, западные страны должны прекратить ее отмену.

Нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру, — подчеркнула экс-канцлер.

Напомним, после начала военной операции на территории Украины Анна Нетребко опубликовала пост, в котором заявила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». После этого крупнейшие мировые оперные театры заявили о прекращении сотрудничества с ней. В связи с этим Нетребко изменила своё отношение к спецоперации и выступила с осуждением действий России. Затем об отмене выступлений певицы заявил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.