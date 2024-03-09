В Госдуме рассказали о роли Шевченко для России и Украины Депутат Госдумы Толмачев: Шевченко нельзя рассматривать вне русской культуры

Фото: Andrey Denyer/Public domain/Wikimedia Commons

Тарас Шевченко

Нельзя рассматривать творчество Тараса Шевченко, 210-летие со дня рождения которого отмечают 9 марта, в отрыве от русской культуры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Писатель жил в стране, которая объединяла носителей разных языков, отметил парламентарий.

Тарас Шевченко был жителем единой и неделимой страны, объединявшей и объединяющей людей, которые говорили и писали на разных языках, — Российской империи. Ни личность, ни творчество Тараса Шевченко вне контекста русской культуры и истории рассматривать недопустимо, — заявил Толмачев.

Парламентарий добавил, что украинская культура — это часть большой русской культуры, к которой относятся и многие авторы Белоруссии, Закавказья и Центральной Азии. Депутат отметил, что у России нет задачи «отменять» украинцев. По его словам, нужно, напротив, объединять культуры, восстанавливать связи.

Даже больше того, считаю, что ни в коем случае нельзя переименовывать и топонимы из-за происходящих событий, как это делает у себя украинский режим. Посмотрите на Москву: у нас одна из центральных станций метро — «Киевская», никому во власти даже в голову не пришло менять ее название. А теперь взгляните на то, что происходит на Украине, и найдите 10 отличий. Методы действия киевского режима — нацистские, направленные на отторжение братских культур и народов друг от друга. У нас иной путь, — сказал Толмачев.

Ранее администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Местный председатель Степан Ковач подчеркнул, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении».