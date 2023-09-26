В Госдуме поддержали запрет якутского фильма с мужчиной в женском платье Депутат Шолохов: решение Минкультуры о запрете «Кандидата» было коллегиальным

Фото: Соцсети

Кадр из фильма «Кандидат»

Решение Министерства культуры РФ не выдавать прокатное удостоверение фильму «Кандидат» является коллегиальным, в данном случае стоит доверять компетентным службам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По данным СМИ, комедия не выйдет на экраны из-за присутствия персонажа в парике и женском платье. Шолохов отметил, что подобные сцены могут быть по-разному поданы.

Одно и то же действие, в данном случае переодетый мужчина, может по-разному быть подано, восприниматься. Я думаю, в данном случае стоит доверять тем службам, которым поручили следить за этим. Очень много было разговоров о том, как это должно происходить, в какой последовательности, по какой процедуре и главное с какой степенью открытости. Это точно не единоличное мнение, которое принимается кем-либо в Минкультуры, это коллегиальное мнение, — сказал Шолохов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат» режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина, к которым Роскомнадзор и Минкульт выдвинули претензии. Политик в ходе прямой линии рассказал, что смотрел эти картины, и считает, что их авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.