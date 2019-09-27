https://static.news.ru/photo/59665c9a-e1e5-11e9-8635-fa163e074e61_660.jpgМарк Захаров в рабочем кабинете Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров стал значимой частью истории отечественного театра и кино, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, режиссёр был замечательным педагогом и обладал неиссякаемой творческой энергией.
Он обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича Захарова — всенародно любимые актёры, известные режиссёры, — отметил политик.
Володин напомнил, что театральные постановки Захарова имели самобытный стиль, а его фильмы стали классикой кинематографа. Однако артист также вёл активную общественную и политическую деятельность и был избран народным депутатом СССР.
Председатель Госдумы выразил соболезнования родным, коллегам и поклонникам режиссёра.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин в ближайшее время собирается направить родственникам и близким людям скончавшегося художественного руководителя театра «Ленком» телеграмму. В ней он выразит свои глубокие соболезнования в связи со смертью режиссёра.