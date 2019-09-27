https://static.news.ru/photo/59665c9a-e1e5-11e9-8635-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров в рабочем кабинете Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров стал значимой частью истории отечественного театра и кино, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, режиссёр был замечательным педагогом и обладал неиссякаемой творческой энергией.

Он обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича Захарова — всенародно любимые актёры, известные режиссёры, — отметил политик.

Володин напомнил, что театральные постановки Захарова имели самобытный стиль, а его фильмы стали классикой кинематографа. Однако артист также вёл активную общественную и политическую деятельность и был избран народным депутатом СССР.

Председатель Госдумы выразил соболезнования родным, коллегам и поклонникам режиссёра.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин в ближайшее время собирается направить родственникам и близким людям скончавшегося художественного руководителя театра «Ленком» телеграмму. В ней он выразит свои глубокие соболезнования в связи со смертью режиссёра.

Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.