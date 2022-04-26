В ГИМ рассказали о ходе реставрации памятника Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому продолжают реставрировать, закончить работы должны в октябре, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ). Сейчас идёт работа над внутренней и внешней поверхностями скульптур и барельефов, скоро заменят каркас плинта — нижней части пьедестала. Когда музей получил памятник на баланс в 2016 году, его состояние было очень плохим.

Состояние памятника, в 2016 году переданного на баланс Исторического музея, было ужасающим. Самое опасное — коррозийные процессы внутри монумента, — рассказали в музее.

Кроме того, реставраторы работают с нарушением конструктивной жёсткости несущей оболочки скульптурной композиции в области плинта и со сквозными трещинами в этой оболочке.

Работы ведутся прямо на месте установки памятника. Параллельно реставрируют барельефы, один из которых в 2010 году упал на туриста, пытавшегося залезть на памятник.

Памятник Минину и Пожарскому посвящён предводителям Второго народного ополчения 1612 года, он был создан по проекту архитектора Ивана Мартоса в 1818 году. Размещён памятник на Красной площади около собора Василия Блаженного. После его реставрации начнётся благоустройство прилегающей территории.

Ранее депутаты Киевской рады предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали памятники поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, генералу Николаю Ватутину, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимирову Шарапову.