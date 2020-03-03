Организаторы Международной Лейпцигской книжной ярмарки заявили о её отмене из-за вспышки коронавируса. Она является второй крупнейшей в стране после Франкфуртской.
Ярмарка должна была пройти 12–15 марта. На ней ожидалось около четырёх тысяч участников и сотни тысяч посетителей,
С тяжёлым сердцем и большим сожалением мы должны сообщить вам сегодня, что Лейпцигская книжная ярмарка этого года, запланированная на 12–15 марта, не состоится. То же самое относится к Manga-Comic-Con и Лейпцигскому фестивалю чтения, — говорится на сайте мероприятия.
Организаторы заявили, что здоровье людей им важнее, и они просят проявить понимание. Следующая ярмарка пройдёт с 18 по 21 марта в 2021 году.
Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что министерство не рекомендует закрывать школы в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру. Он также отметил, что Лондон не планирует отменять массовые мероприятия, как это делают в других странах, в частности, в Швейцарии.
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