https://static.news.ru/photo/89577ca6-5d5d-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Организаторы Международной Лейпцигской книжной ярмарки заявили о её отмене из-за вспышки коронавируса. Она является второй крупнейшей в стране после Франкфуртской.

Ярмарка должна была пройти 12–15 марта. На ней ожидалось около четырёх тысяч участников и сотни тысяч посетителей, сообщает РИА Новости. В 2019 году событие посетили примерно 290 тысяч человек.

С тяжёлым сердцем и большим сожалением мы должны сообщить вам сегодня, что Лейпцигская книжная ярмарка этого года, запланированная на 12–15 марта, не состоится. То же самое относится к Manga-Comic-Con и Лейпцигскому фестивалю чтения, — говорится на сайте мероприятия.

Организаторы заявили, что здоровье людей им важнее, и они просят проявить понимание. Следующая ярмарка пройдёт с 18 по 21 марта в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что министерство не рекомендует закрывать школы в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру. Он также отметил, что Лондон не планирует отменять массовые мероприятия, как это делают в других странах, в частности, в Швейцарии.