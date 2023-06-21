«СВО должна быть в сердце»: в ГД решили наполнить ТВ патриотическим кино Депутат ГД Гусев предложил обязать ТВ-каналы и радио вводить патриотический контент

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Депутат ГД от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил о намерении обязать в законодательном порядке телевизионные каналы и радиостанции транслировать не менее 25–30% патриотического контента от общего количества выпускаемых программ. В интервью NEWS.ru Гусев отметил, что специальная военная операция почти ничего не изменила в вещании федеральных каналов — в эфире, «как и до СВО, преобладают развлекательные шоу».

Аналогичная ситуация, по его мнению, сложилась на федеральных радиостанциях, где в эфирах «мы не наблюдаем ни патриотических песен, ни соответствующих передач в массовом режиме».

СВО должна быть в сердце каждого москвича и жителя нашей страны. Для этого должны создаваться спектакли, фильмы, песни, телевизионные передачи, прославляющие наших героев. И они должны быть везде (программы и песни о героях СВО. — NEWS.ru), — отметил парламентарий.

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По его мнению, есть только один вариант воздействия владельцев и руководства ТВ и радио, которые ставят в эфиры шоу, а не патриотические программы: нужно обязать их законом отдавать не менее 25–30% эфирного времени под патриотический контент.

Других способов нет, уговорами и убеждениями за полтора года СВО сделать это не получается. Аналогично с радиэфирами: не менее 25–30% должны быть наполнены русскоязычными песнями патриотического содержания, — считает Гусев.

В идеале он бы хотел 100 %, но для начала хотя бы столько. По мнению депутата, такие правила нужно прописать в законе, а при несоблюдении вводить «не символические штрафы, а ощутимые для бюджета телеканала или радиостанции».

Проект закона, по прогнозам депутата, может быть разработан летом, а осенью представлен в ГД для обсуждения.

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