В больнице США скончался русский поэт В США в 73 года умер русский поэт Бахыт Кенжеев

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В США на 74-м году жизни скончался русский поэт Бахыт Кенжеев, сообщили его коллеги Сергей Гандлевский и Вероника Долина в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Как отмечается, его не стало в ночь на 26 июня в Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке, где он проходил длительный курс лечения.

Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Чимкенте Казахской ССР, напоминает РБК. С трех лет вместе с родителями жил в Москве. Окончил химический факультет МГУ. В 1982 году переехал в Канаду после женитьбы на гражданке этой страны. С 2006 года жил в Нью-Йорке.

Поэт написал более 20 книг стихов и прозы, публиковался в основном в России, был дважды номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Удостоен литературных премий «Москва-транзит», «Антибукер» и Русской премии.

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