В Болгарии убили звезду фильма, победившего на МКФ в 1972 году В Болгарии убили звезду фильма «Любовь», победившего на МКФ в 1972 году

Фото: Василий Малышев/РИА Новости

Болгарская актриса Виолета Донева была убита в своей квартире в Софии, сообщает болгарский телеканал БНТ. Тело 79-летней актрисы было найдено в ее доме на прошлой неделе, главным подозреваемым является близкая родственница Доневой, страдающая психическим расстройством.

По данным источников следствия, на теле актрисы было множество ножевых ранений. Имеются также следы удушья, — сказано в сообщении.

Картина «Любовь», в котором Донева сыграла главную роль, в 1972 году разделила Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля с фильмом «Это сладкая слово — свобода!» Витаутаса Жалакявичюса.

Ранее сообщалось, что в возрасте 37 лет погиб известный французский актёр Гаспар Ульель. Причиной смерти стала травма, полученная им во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер 18 января. Согласно предварительным данным, актёр получил черепно-мозговую травму, столкнувшись с другим человеком во время катания на лыжах. Его в бессознательном состоянии нашли на пересечении двух трасс. Ульеля экстренно доставили в больницу Гренобля, его состояние оценивалось медиками как тяжёлое. Спасти актёру жизнь им не удалось.

Ульель прославился благодаря ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Дважды — в 2005 и 2017 годах — становился лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».