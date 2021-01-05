В БДТ рассказали о состоянии Фрейндлих и Басилашвили

https://static.news.ru/photo/d72d2508-51ad-11eb-9817-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В настоящий момент состояние находящихся в больницах на территории Санкт-Петербурга народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили оценивается как стабильное. Об этом журналистам сообщили представители Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

Басилашвили был госпитализирован 2 января. У 86-летнего актёра был выявлен COVID-19, его вместе с женой направили в Городскую больницу № 40.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней были госпитализированы дочь Варвара и внучка Анна.

На сегодняшний день оба артиста находятся в стабильном состоянии.

Мы рассчитываем, что Олег Валерианович Басилашвили в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны Фрейндлих врачи отмечают постепенное улучшение. Сроки выписки не уточняются, — передаёт ТАСС сообщение от представителей БДТ.

Как ранее писал NEWS.ru, Басилашвили находится вместе с супругой в обычной палате. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, дочь артиста охарактеризовала его состояние как «нормальное».