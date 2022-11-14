В башкирском театре сняли с репертуара спектакль по книге Яхиной Башкирский театр отменил спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за слов Яхиной против СВО

Фото: vk.com/bashdram

Сцена из спектакля «Зулейха открывает глаза»

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури исключил из репертуара спектакль по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» из-за высказываний писательницы об Украине, сообщается на сайте театра. В обращении упоминается, что работники театра поддерживают специальную военную операцию, начало которой писательница охарактеризовала как «перевернувшийся» для нее мир.

Мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем <...> В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара, — говорится в заявлении.

Ранее писатель Борис Акунин сообщил, что его имя пропало с афиш его спектаклей в Российском молодежном академическом театре (РАМТ). При этом он отметил, что не осуждает политику учреждения, так как художественный руководитель объяснил ситуацию давлением со стороны властей. Писатель подчеркнул, что дорожит российскими зрителями, поэтому не потребовал, чтобы его «безымянные спектакли» сняли с репертуара. Акунин подчеркнул, что со «своей российской аудиторией» по собственной инициативе «ни за что не расстанется».

В июне сообщалось о снятии с репертуара театра Ермоловой в Москве спектакля по роману Дмитрия Глуховского (лицо, исполняющее функции иностранного агента). 7 июня писателя заочно арестовали по делу о распространении фейков. Глуховский выступил против спецоперации на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и Леонидом Парфеновым.