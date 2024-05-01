В Баку открылся VI Всемирный форум межкультурного диалога

Фото: Пресс-служба форума

В среду, 1 мая, в Баку стартовал VI Всемирный форум межкультурного диалога «Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие». Мероприятие организовано правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Всемирный форум продлится до 3 мая включительно. Участники проведут десять панельных дискуссий и четыре пленарных заседания. В рамках форума будут обсуждаться несколько тем: образование, молодежь, защита культурного наследия на фоне изменения климата, ксенофобия, нелегальная миграция и многие другие.

На пленарном заседании «Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога» примут участие более 100 религиозных лидеров из нескольких стран.

Ранее власти Азербайджана подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане. Представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров заявил, что глава ведомства встретится в Алма-Ате с коллегой из Армении.