В 100-летнем возрасте скончался актер театра Моссовета Лебедев

Фото: vk.com/teatrmossoveta

Николай Лебедев

На 101-м году ушел из жизни один из старейших актеров Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев, сообщает пресс-служба государственного академического театра имени Моссовета. В труппу Моссовета Лебедев попал в 1950 году. Он отдал театру 70 лет жизни.

На 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и одним из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы, — сообщает пресс-служба Моссовета.

Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Его творческий дебют состоялся в 1939 году на сцене московского Театра юного зрителя. Затем, в апреле 1941 года его призвали в армию. На фронте Лебедев получил контузию, был ранен а после взят в плен. Артист три раза пытался сбежать, за что его шесть раз отправляли в фашистские концентрационные лагеря. Спустя четыре года его освободили из плена советские солдаты из лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах. Через пять лет, в 1950 году, его приняли в труппу Театра имени Моссовета.

Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива, — сказано в сообщении Моссовета.

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