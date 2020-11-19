Ушёл из жизни народный художник РФ Сергей Бархин

https://static.news.ru/photo/ee4f2f40-2a4a-11eb-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бархин Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный художник РФ, сценограф, архитектор и писатель Сергей Бархин умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис.

Ушёл Сергей Михайлович... Светлая память! — написал он в Facebook.

Причины смерти художника пока неизвестны. Также не сообщается о времени и месте прощания.

Сергей Бархин — обладатель множества наград. В частности, он дважды становился лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, пять раз получал «Золотую маску», был награждён золотой и серебряной медалями Академии художеств России.

Помимо сотрудничества с Театром Маяковского, Сергей Бархин работал в других театрах Москвы. В 1995–2000 годах он являлся художественным руководителем — сценографом Большого театра. На его счету оформление свыше 200 постановок во многих городах бывшего СССР и в других странах. Он стал основателем и заведующим кафедрой сценографии Российской Академии театрального искусства.

В Театре Маяковского Сергей Михайлович создал пространство для всех постановок художественного руководителя нашего театра Миндаугаса Карбаускиса: спектаклей «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды Просвещения», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Обломов» и «Семейный альбом», — говорится в некрологе, опубликованном в соцсетях театра.

Ранее стало известно, что скончался выдающийся режиссёр и педагог Роман Виктюк. Как писал NEWS.ru, прощание с ним пройдёт 20 ноября в его театре.