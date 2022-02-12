Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

12 февраля страна узнала о смерти народной артистки России Зинаиды Кириенко.
Знакомая многим по экранизациям произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека» актриса ушла из жизни сегодня ночью в возрасте 88 лет.
10 февраля артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус, в больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт.
Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.
За свою карьеру Зинаида успела недолго поработать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Московском драматическом театре на Малой Бронной. Но большую часть жизни она отдала Театру-студии киноактёра, в котором выступала более 30 лет.
Помимо фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Кириенко отметилась ролями в произведениях «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».
Дата и место прощания с народной артисткой на данный момент неизвестны.
Зинаида Кириенко и Эдуард Бредун в сцене из фильма «Казаки»
Н. Никольский/РИА Новости
Кадр из фильма «Тихий Дон». Пётр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи
РИА Новости
Зинаида Кириенко в роли Ирины на съёмках фильма «Судьба человека»
РИА Новости
Зинаида Кириенко и Роз-Мари Прехт. Участники и гости VII ММКФ посетили киностудию «Мосфильм»
Александр Коньков/Фотохроника ТАСС
Советская киноактриса Зинаида Кириенко, 1968 год
Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Зинаида Кириенко
Viktor Chernov/Russian Look
Зинаида Кириенко и Василий Лановой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Зинаида Кириенко во время торжественного вечера, посвящённого 100-летию ВГИКа им. С. Герасимова
Андрей Никеричев /АГН «Москва»
Зинаида Кириенко и Александр Шилов на праздновании 20-летия Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Зинаида Кириенко на церемонии закладки именных плит на Площади звёзд российского кинематографа
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Зинаида Кириенко и Элина Быстрицкая
Anatoly Lomokhov/Global Look Press