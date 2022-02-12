Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

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12 февраля страна узнала о смерти народной артистки России Зинаиды Кириенко.

Знакомая многим по экранизациям произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека» актриса ушла из жизни сегодня ночью в возрасте 88 лет.

10 февраля артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус, в больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.

За свою карьеру Зинаида успела недолго поработать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Московском драматическом театре на Малой Бронной. Но большую часть жизни она отдала Театру-студии киноактёра, в котором выступала более 30 лет.

Помимо фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Кириенко отметилась ролями в произведениях «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

Дата и место прощания с народной артисткой на данный момент неизвестны.