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Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
Культура

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

11:01, 12 февраля 2022
Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
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12 февраля страна узнала о смерти народной артистки России Зинаиды Кириенко.

Знакомая многим по экранизациям произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека» актриса ушла из жизни сегодня ночью в возрасте 88 лет.

10 февраля артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус, в больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.

За свою карьеру Зинаида успела недолго поработать в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Московском драматическом театре на Малой Бронной. Но большую часть жизни она отдала Театру-студии киноактёра, в котором выступала более 30 лет.

Помимо фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Кириенко отметилась ролями в произведениях «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

Дата и место прощания с народной артисткой на данный момент неизвестны.

Зинаида Кириенко и Эдуард Бредун в сцене из фильма «Казаки»

Н. Никольский/РИА Новости

Кадр из фильма «Тихий Дон». Пётр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи

РИА Новости

Зинаида Кириенко в роли Ирины на съёмках фильма «Судьба человека»

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Зинаида Кириенко и Роз-Мари Прехт. Участники и гости VII ММКФ посетили киностудию «Мосфильм»

Александр Коньков/Фотохроника ТАСС

Советская киноактриса Зинаида Кириенко, 1968 год

Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Зинаида Кириенко

Viktor Chernov/Russian Look

Зинаида Кириенко и Василий Лановой

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Зинаида Кириенко во время торжественного вечера, посвящённого 100-летию ВГИКа им. С. Герасимова

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Зинаида Кириенко и Александр Шилов на праздновании 20-летия Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Зинаида Кириенко на церемонии закладки именных плит на Площади звёзд российского кинематографа

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Зинаида Кириенко и Элина Быстрицкая

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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