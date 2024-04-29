Ушла из жизни пани Тереза из «Кабачка «13 стульев» Зоя Зелинская Актриса театра и кино Зоя Зелинская скончалась в возрасте 94 лет

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Зоя Зелинская

Советская и российская актриса театра и кино Зоя Зелинская, известная зрителям по роли пани Терезы в сериале «Кабачок «13 стульев», скончалась на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра сатиры. Причина смерти артистки не уточняется, дата и место прощания с ней будут озвучены позднее. Представители театра выразили соболезнования родственникам и близким Зелинской.

Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже, — говорится в публикации.

В Театре сатиры напомнили, что Зелинская играла на его сцене на протяжении 70 лет, с 1954 года. Зрители видели ее в таких спектаклях, как «А был ли Иван Иванович?», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Дамоклов меч», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы» и других.

Ранее СМИ сообщали о смерти советского и российского актера Виктора Степанова. Он умер на 78-м году жизни в Москве. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких.