Ушла из кино и открыла свой бизнес: как сейчас живет Светлана Засыпкина

Фото: РИА Новости

Светлана Засыпкина в фильме «Куколка»

Актриса Светлана Засыпкина обрела популярность благодаря роли Тани Серебряковой в фильме «Куколка». Почему артистка более 20 лет не снимается в кино, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Светлана Засыпкина

Светлана Засыпкина родилась 3 декабря 1970 года в Москве, с ранних лет занималась спортивной гимнастикой, имеет звание мастера спорта.

«Не могу сказать, что нравилось. Как может понравиться ребенку, когда его тянут на шпагат? А потом, когда идут результаты, там уже не спрашивают, нравится или нет. Потом уже начинаешь втягиваться. Уже знаешь, что это твоя работа», — признавалась она.

Засыпкина ушла из спорта после травмы спины. В возрасте 16 лет она прошла кастинг на главную роль в фильм «Куколка» режиссера Исаака Фридберга. Затем ее пригласили в Театр Луны, где она в течение двух сезонов играла Пятницу в спектакле «Сны маленького Робинзона».

«Я увидела иную сферу деятельности и шагнула туда. На пробы к Фридбергу я пошла за компанию с другой девочкой, но получилось так, что роль отдали мне», — рассказала Засыпкина.

Фото: РИА Новости Владимир Меньшов и Светлана Засыпкина в фильме «Куколка»

Почему Засыпкина перестала сниматься в кино

Светлана Засыпкина перестала сниматься в кино после замужества. В 1989 году актриса сыграла свадьбу, и муж заставил ее выбирать между ним и искусством. Брак продлился пять лет.

«Сейчас я понимаю, что совершила ошибку. Никогда ничего не надо делать ради любви. И бросать интересную работу тоже», — говорила она после развода.

В 1991 году Светлана Засыпкина поступила в Институт физической культуры, училась на тренера по спортивной гимнастике. Затем сменила профессию и поступила в ветеринарную академию. Она планировала работать в частной клинике, но открыла личный бизнес. В период дефолта артистке пришлось закрыть свой небольшой супермаркет.

Чем сейчас занимается Светлана Засыпкина

Засыпкина много лет не дает интервью. В начале нулевых она вновь появилась на экране. В 2004 году приняла участие в документальном фильме «Сломанные куколки». Это картина о тяжелых судьбах девочек-гимнасток. В ее основе — история жизни Светланы Засыпкиной.

В 2005 году актриса вновь приняла участие в съемках, сыграв главную героиню Ольгу Зимину в картине «Криминальные игры». В 2010 году Засыпкина появилась в программе «Пусть говорят» Андрея Малахова.

«Я окончила институт физкультуры, но тренером даже не пыталась начинать работать. С театром у меня получилось так, что я пробовала, но ушла, потому что это не мое. С кино у меня другая история: я вышла замуж и мой муж был против. Хотя мне очень много предлагали ролей», — поделилась она в эфире.

Светлана Засыпкина открыла свою производственную фирму. Также она получила третье высшее образование — экономическое, окончив академию нефти и газа им. Губкина.

«Я не в кино, не в театре, не в спорте. У меня свой небольшой бизнес, свое дело. Но, поскольку я развелась, если будут приглашения по съемкам, я готова», — добавила актриса.

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