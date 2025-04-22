Ушел из жизни известный норвежский джазовый музыкант Норвежский джазовый музыкант Терье Венаас скончался на 79-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норвежский джазовый музыкант Терье Венаас скончался в доме престарелых в возрасте 78 лет, сообщило издание Miranews. Отмечается, что причиной стала болезнь Альцгеймера, с которой он боролся в последние годы.

Венаас был одним из самых известных норвежских джазовых контрабасистов, участвовал в многочисленных международных проектах и записал десятки альбомов. Он работал с такими мировыми звездами, как Чет Бейкер, Декстер Гордон, Тутс Тилеманс и Мишель Петруччиани, его музыка звучала в фильмах и телешоу.

Ранее скончалась Елена Долгина, режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя Центрального детского театра (теперь — РАМТ, Российский академический молодежный театр) по творческим вопросам. Ей было 83 года.

До этого скончался советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков, ему было 69 лет. Он писал сценарии к таким фильмам, как «Авария — дочь мента», «Затерянный в Сибири» Александра Митты, «Страна глухих», «Стиляги» Валерия Тодоровского и другим.

В конце марта умер актер, сценарист и продюсер Дэнис Арндт. Артисту было 86 лет. Арндт играл в фильмах «Основной инстинкт», «Ничто не вечно» и сериале «Сверхъестественное».