Ушел из жизни американский скульптор Ричард Серра NYT: в США в возрасте 85 лет умер скульптор Ричард Серра

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ричард Серра

Американский скульптор Ричард Серра умер в возрасте 85 лет от пневмонии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на его адвоката Джона Силбермана. По данным издания, смерть наступила в его доме в Нью-Йорке во вторник, 26 марта.

Как отмечает издание, Серра намеревался стать художником, но стал одним из величайших скульпторов своей эпохи, чьи работы имели «мистический эффект» из-за своеобразия форм. Он работал с металлом и промышленным сырьем, в том числе сталью, свинцом и резиной.

Сам Серра говорил, что его творчество требовало много «хождения и насмотренности», а также «странствующего восприятия». По словам скульптора, оно было «ориентировано на зрителя», смысл должен был быть получен в результате индивидуального исследования и размышления.

За свою карьеру Серра провел десятки выставок в галереях и музеях в США и за рубежом, а также выполнял скульптуры на заказ и для других стран. Так, его работы установлены в девяти городах Германии. Одной из его последних работ стала композиция «Восток — Запад / Запад — Восток», расположенная в Катаре.

Ранее сообщалось, что в США умер актер из фильма «Рокки» и бывший полузащитник национальной футбольной лиги американского футбола Карл Уэзерс, ему было 76 лет. Причина смерти не раскрывается.