Ушел из жизни актер Владимир Гуляев: что он сделал для театра

Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС

Актер и режиссер Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни. Что известно о личности артиста, какой вклад он внес в развитие отечественного театра?

Что известно о смерти Гуляева

Советский и российский актер, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимир Гуляев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драматического театра.

«Владимиру Гуляеву удалось создать театр высокой профессиональной культуры и заявить о нем в театральном пространстве страны», — отмечается в соответствующей публикации.

О причине смерти артиста на настоящий момент ничего неизвестно. Прощание с Гуляевым состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61.

Что Гуляев сделал для театра

За время своей творческой карьеры Гуляев поставил множество спектаклей, часть из которых самостоятельно оформил, а в качестве актера создал множество самобытных образов. Из некролога на сайте Коми-Пермяцкого драматического театра следует, что артист проработал художественным руководителем заведения около 30 лет. За это время учреждение ориентировалось на требования времени, но также опиралось на непреходящие ценности — «сеять разумное, доброе, вечное», отмечается в сообщении.

В 1963 году Гуляев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где учился в коми-пермяцкой студии. Его дипломной работой как режиссера была постановка пьесы Александра Ларева в переводе на коми-пермяцкий язык «Свидания у черемухи», а актерской дипломной работой — роль царя Берендея в спектакле «Снегурочка» Александра Островского.

С 1956 года Гуляев служил в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени Максима Горького в Кудымкаре. Сначала был артистом вспомогательного состава, с 1963 года стал режиссером и актером. В 1969 году был назначен главным режиссером. В 1991–2000 годах работал художественным руководителем театра. Поставил более 170 спектаклей, как актер сыграл в театре 65 ролей.

Был известен и как театральный художник, оформив около 40 спектаклей. Его деятельность была направлена на повышение художественного уровня выпускаемых спектаклей, на воспитание и профессиональный рост мастерства творческого состава, отмечается в некрологе.

Гуляев был членом Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)». В разные годы состоял в правлении Союза театральных деятелей России и правлении Пермской организации СТД.

Гуляев — заслуженный деятель искусств и народный артист РСФСР. Обладатель ордена «Знак Почета» и государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского. В 2007 году стал лауреатом национальной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

Что известно о личной жизни Гуляева

Артист родился 12 октября 1931 года в Кудымкаре. Окончил Кунгурское художественно-промышленное училище, работал в Кудымкарской типографии.

В 2000 году Гуляев вышел на пенсию, жил в Перми. Как подчеркивается в некрологе, уход артиста из театра стал неожиданным событием для его сотрудников.

«В 2000 году Владимир Дмитриевич заявил, что складывает полномочия. Для всех это было подобно „грому средь ясного неба“. А для него — мудрым решением: лучше раньше, чем позже», — отмечается в публикации.

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