Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Урну с прахом актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Траурная процессия завершилась, могила усыпана любимыми белыми розами народного артиста РСФСР.

Церемония по пожеланию семьи Ширвиндта была закрытой, с актером попрощались в кругу родных и коллег. Несмотря на это, некоторые поклонники пришли на Новодевичье кладбище с цветами. Отмечается, что на вдове Наталье Николаевне не было лица, ее поддерживали под руки друзья семьи.

Ранее NEWS.ru опубликовал кадры с похорон актера Александра Ширвиндта. На церемонию пришли экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты. Прах Ширвиндта упокоится рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

До этого стало известно, что гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера. Об этом сказала его коллега по сцене народная артистка России Алена Яковлева. Кроме того, в этой комнате также гримируется актер Максим Аверин. Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми. В числе таких артистов она назвала Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.