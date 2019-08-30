https://static.news.ru/photo/30eb6724-cb79-11e9-b1e9-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Кобзон Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Уникальные кадры с Иосифом Кобзоном опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Иосиф Пригожин. Так музыкант почтил память певца, предоставив публике посмотреть на эксклюзивное видео с народным артистом.

Это пожелания одного из самых сильных духом мужчин на планете. Он был ориентиром для многих поколений. Сегодня ровно год, как его с нами нет, — написал Пригожин.

Продюсер напомнил, что Кобзон просил называть его «народным артистом всего Советского Союза», он был настоящим учителем, наставником и другом.

Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины, — поделился эмоциями Пригожин.

В небольшом ролике Иосиф Кобзон с трогательным посланием обращается к поклонникам, желая, чтобы все народы, «где сегодня льётся кровь», обрели мир, счастье, покой. Хочется, признаётся певец, чтобы люди были просто счастливы.

И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас, и хочу, чтобы вы были всегда счастливы, — желает всем Иосиф Кобзон.

Ранее News.ru сообщал, что памятник певцу, народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на его могиле на Востряковском кладбище в Москве. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.