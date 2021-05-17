Уникальную рукопись Петра I пустят с молотка за 2,8 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2b83f41c-b70a-11eb-8952-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве на онлайн-торги выставили трёхсотлетнюю рукопись императора Петра I. Стартовая цена уникального архивного документа — 2,8 млн рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Рукопись представляет собой послание Петра Великого майору Василию Долгорукому о казацком восстании, которое возглавлял атаман Булавин. Императору пришлось бросить лучшие военные силы. Тогда бунт был подавлен, восемь донских станиц перестали существовать, а сам Дон потерял почти треть своего населения. В письме Пётр отдаёт военные распоряжения о коннице и драгунах. В частности, он пишет об идущей на помощь бригаде изюмского полковника Фёдора Шидловского.

Онлайн-аукцион пройдёт 20 мая. Вместе с рукописью с молотка также пустят Евангелие из собрания Иоанна Грозного (стартовая цена — 9 млн рублей), книгу с сочинениями Александра Пушкина 1827 года (стартовая цена — 2,8 млн рублей) и другие очень редкие книги.

Ранее сообщалось, что картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда Константина Хабенского.