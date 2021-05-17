Уникальную рукопись Петра I пустят с молотка за 2,8 млн рублей

В Москве на онлайн-торги выставили трёхсотлетнюю рукопись императора Петра I. Стартовая цена уникального архивного документа — 2,8 млн рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».
Рукопись
Онлайн-аукцион пройдёт 20 мая. Вместе с рукописью с молотка также пустят Евангелие из собрания Иоанна Грозного (стартовая цена — 9 млн рублей), книгу с сочинениями Александра Пушкина 1827 года (стартовая цена — 2,8 млн рублей) и другие очень редкие книги.
Ранее сообщалось, что картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда Константина Хабенского.