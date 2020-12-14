Уникальная выставка Брейгеля откроется в Подмосковье

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Экспозицию картин Питера Брейгеля — младшего и его современников привезут в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре.

Как отметила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, этого художника в России выставляют крайне редко — в этот раз Подмосковью помогли собрать выставку частные коллекционеры.

В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка, — рассказала Виртуозова.

По её словам, эта коллекция является одной из самых больших в мире. Всего на выставке покажут 70 картин, две из которых «абсолютно уникальны». При этом она отметила, что каждый посетитель сможет найти в представленных полотнах что-то своё.

Я вот люблю цветы Брейгеля. Они мне напоминают Караваджо. <...> Кто-то любит мрачные пейзажи. Это будет неожиданная, очень яркая, крайне редкая для мира премьера, — добавила вице-губернатор в беседе с телеканалом «360».

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