«Умный, как совок»: актёр Назаров рассказал об умершем Геннадии Юхтине

Советский актёр Геннадий Юхтин, о смерти которого стало известно 18 февраля, был «нашим человеком, добрым, умным и порядочным — как совок и ватник», рассказал NEWS.ru артист Юрий Назаров, комментируя новость об уходе из жизни Юхтина. Назаров и покойный вместе снимались в художественном фильме режиссёра Евгения Карелова «Третий тайм» (1962).

Мы вместе снимались в фильме «Третий тайм» о знаменитом матче в Киеве между советскими пленными и немцами в 1942-м. Гена играл вратаря. Выпросил себе, чтобы он отбил пенальти немцев. С нами снимались Слава Невинный, Лёня Куравлёв, Игорь Пушкарёв. Все мы — третьетаймовцы, выбились в люди, долго держались, но постепенно уходим, мне в мае 85 влупит Не тесно дружили, но дружка дружке улыбались, не мешали работать. Гена наш человек был, добрый, умный, порядочный. Как совок — я ватник, я совок, я рождён в СССР во время оно. Так считаю, и считать буду, — подчеркнул Назаров.

Геннадий Юхтин в роли вратаря Дугина на съемках фильма «Третий тайм» режиссера Евгения Карелова РИА Новости

Накануне стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу в Коммунарку с коронавирусом. О его госпитализации в больницу № 40 в Коммунарке с коронавирусом стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.

Юхтин известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».

Ранее сообщалось о смерти актёра театра и кино Геннадия Митрофанова, известного по роли в фильме «Человек-амфибия». Он умер 14 февраля на 82-м году жизни. Причиной смерти могло стать тяжёлое заболевание, сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.