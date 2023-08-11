«Умерьте патриотизм»: Олег Рой объяснил, за что его отменяют в России Олег Рой заявил, что его романы «отменяют» из-за патриотической позиции по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Рой

Писатель Олег Рой рассказал о том, что его книги фактически «отменили» в России. Автор детективных романов возложил вину за эту ситуацию на пятую колонну, представители которой, считает он, никуда не уехали и продолжают вредить России и патриотам, передает корреспондент NEWS.ru c пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Неотправленные письма» в постановке Вячеслава Манучарова.

Литератор отметил, что из 74 написанных им романов «на полках в нашей великой стране лежат всего семь-восемь». По его словам, остальные убрали «и будут продолжать убирать».

Причиной «отмены» книг, по словам писателя, является его патриотическая позиция. Он активно поддерживает российских военных в зоне СВО — выезжает на передовую с гуманитарной помощью и творческими концертами.

Я задал вопрос одному «великому» человеку из Минцифры, почему мы на нашей Красной площади не можем говорить о героях СВО. Он ответил мне: «Умерьте уже свой патриотизм, вас и так отменили в России». Я удивился и спросил, за что. «А не надо так сильно любить свою родину», сказал этот человек, — подчеркнул писатель.

Рой убежден, что представители пятой колонны «никуда они не уехали из нашей страны». Они продолжают занимать высокие должности и «вредить России и патриотам».

Они занимают очень «правильные» должности. И они делают все возможное для того, чтобы оградить граждан России от спецоперации и героев фронта, — подчеркнул писатель.

Рой отметил, что сегодня «как никогда важно понимать, что если не мы победим, то нас победят и сожрут». По его словам, «мы — Россия — не нужны, если мы не сильные, поэтому надо быть сильными — такими, как наши ребята на передовой». Они уже доказали всем, что они — настоящие герои, добавил писатель.

По его мнению, также нужно оставаться сильными здесь, в тылу, и противостоять пятой колонне всеми законными способами.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову письмо. По словам парламентария, «в последнее время участились случаи давления, прекращения сотрудничества с актерами, которые открыто заявляют о своей патриотической позиции, поддерживают жителей Донбасса, совершают поездки на территорию проведения специальной военной операции». Поводом для обращения послужило заявление звезды детективного сериала «След» Георгия Тесли-Герасимова о том, что его уволили из телепроекта из-за поддержки СВО.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в поддержку воссоздания в России контрразведывательной организации «Смерш», действовавшей в сталинские времена. Он отметил, что речь идет не о предложении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева наказывать «переметнувшихся предателей», а о «свирепствующей пятой колонне».