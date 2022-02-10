Умерла звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик

В Москве на 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик, известная ролями в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил». О смерти актрисы в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причины её смерти не называются.

Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала Гордеева.

У Евгении осталась дочь Зоя и муж, режиссёр Валерий Тодоровский, за которого она вышла замуж в 2006 году и в ряде работ которого приняла участие.

Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи как сценический псевдоним, её настоящая фамилия — Хиривская. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в таких знаменитых фильмах, как «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), и других. Также появлялась в сериалах «Оттепель» (2013) и «Бомба» (2020).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет умер советский и российский кинематографист, драматург, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Феликс Эскин. В своё время он активно работал с режиссёром Алексеем Германом и был администратором таких его картин, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».